Раскрыта особая уязвимость мужчин для коронавируса

Ученые Медицинской школы Йельского университета в США раскрыли различия в иммунных ответах против SARS-CoV-2 между мужчинами и женщинами. Это объясняет, почему мужчины особо уязвимы для СOVID-19 и чаще умирают от осложнений. Об этом сообщается в статье, опубликованной Nature.

Исследователи проанализировали половые различия в вирусной нагрузке, количества антител, специфичных к коронавирусу, концентрации цитокинов в плазме, а также определили внешние особенности клеток крови у пациентов. Оказалось, что больные мужского пола имеют в плазме крови более высокие уровни цитокинов врожденного иммунитета, таких как IL-8. У женщин, даже у пожилых, развивается более устойчивый, чем у мужчин, иммунный ответ с участием Т-лимфоцитов — типа белых кровяных клеток, распознающих и уничтожающих чужеродные клетки и вирусы.

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Слабый Т-клеточный ответ отрицательно коррелировал с возрастом пациентов и был связан с худшим исходом заболевания у пациентов мужского пола, но не у пациентов женского пола. Однако у женщин, у которых наблюдался высокий уровень цитокинов (сигнальных молекул), также наблюдалось тяжелое течение COVID-19. Высокий уровень цитокинов в целом опасен и для мужчин. Это состояние способствует цитокиновому шторму, при котором может развиваться полиорганная недостаточность.

По словам ученых, для улучшения состояния пациентов мужского пола можно усиливать их Т-клеточные ответы с помощью вакцин, а женщинам назначить лечение, чтобы ослабить цитокиновый ответ. Однако небольшая выборка — 98 пациентов — не позволяет исключить вероятность того, что одни расхождения связаны с возрастом или индексом массы тела, а другие могли возникнуть случайно. По мнению других специалистов, лечение должно побираться индивидуально, а не половому признаку.