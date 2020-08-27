Найдена польза неэффективного препарата от коронавируса

Итальянские медики подтвердили эффективность гидроксихлорохина при лечении коронавируса. Об этом сообщается в научном исследовании, опубликованном в журнале European Journal of Internal Medicine.

Проведенное на территории всей Италии исследование показало, что использование лекарственного препарата снижает риск внутрибольничной смертности от COVID-19 на 30 процентов. Научная работа была основана на результатах тестирования 3451 пациента из 33 клиник. Специалисты отметили, что положительное воздействие лекарственного препарата оказалось очевидным особенно у больных с более выраженной воспалительной реакцией организма на коронавирус.

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Ученые также заметили, что найденная польза гидроксихлорохина была подтверждена при использовании именно минимальных доз препарата — около 200 миллиграмм для каждого пациента дважды в день. Специалисты из других стран, где эффективность лекарства не была подтверждена, как правило, использовали большие дозы.

«Наши данные были подвергнуты чрезвычайно строгому статистическому анализу, эффективность гидроксихлорохина оценивалась в различных группах пациентов», — отметил ведущий участник исследования Аугусто ди Кастельнуово (Augusto Di Castelnuovo). «В ожидании вакцины против COVID-19 выявление эффективных методов лечения коронавируса является абсолютным приоритетом», — объяснила применение препарата доктор Лиция Яковьелло (Licia Iacoviello).

17 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин, который ранее считался эффективным против коронавируса. 11 июня министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал антималярийные препараты опасными для приема при профилактике коронавируса.