Популярное лекарство от коронавируса признали опасным

Препарат гидроксихлорохин не только не эффективен против коронавируса, но опасен и способен нанести вред организму, спровоцировав появление побочных эффектов. Об этом со ссылкой на исследование китайских ученых сообщает издание Shanghai Daily.

Медики признали, что гидроксихлорохин может незначительно способствовать приближению выздоровления и снижению симптомов. Однако побочные эффекты популярного препарата, по словам медиков, нивелируют конечную пользу.

В рамках исследования, проведенного в больнице города Жуйцзинь (Китай), были изучены истории болезни 150 пациентов с COVID-19, поступивших в клинику с 11 февраля по 20 марта. Пациенты были разделены на две группы: получившие считавшийся эффективным гидроксихлорохин и стандартные лекарства. Первая группа получала 1200 миллиграммов гидроксихлорохина в первый день лечения и 800 миллиграммов в каждый последующий.

«Мы не обнаружили существенных различий между двумя группами», — заявил заведующий отделением инфекционных заболеваний больницы доктор Се Цин (Xie Qing). Анализы 85,4 процента больных в группе с противовирусным препаратом дали отрицательный результат на коронавирус, в параллельной группе показатель выздоровевших составил 81,3 процента. Среднее время ослабления симптомов для первой группы составило 19 дней, второй — 21 день.

Ученые заметили, что частота побочных реакций от приема гидроксихлорохина составила 30 процентов, что намного выше, чем 8,8 процента случаев появления побочных эффектов во второй группе. Однако никакие серьезные последствия от применения популярного противомалярийного препарата, кроме диареи, врачами зафиксированы не были.

Гидроксихлорохин является противомалярийным препаратом, который в связи с отсутствием гарантированного лекарства против COVID-19 применяется для лечения коронавируса. 18 мая президент США Дональд Трамп рассказал, что в качестве профилактики от опасного заболевания принимает одну таблетку гидроксихлорохина ежедневно.

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