Трамп раскрыл личный способ защиты от коронавируса

Президент США Дональд Трамп раскрыл свой способ профилактики коронавируса и защиты от заражения. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Белом доме в понедельник, 18 мая, передает ТАСС.

По словам американского лидера, он принимает одну таблетку гидроксихлорохина ежедневно. Соответствующий противомалярийный препарат ему прописал врач. Также глава государства регулярно проходит тестирование на наличие COVID-19 — пока анализы показывают отрицательный результат.

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В середине марте Трамп отказался от рукопожатий в пользу традиционного индийского приветствия «намасте» для профилактики коронавируса. Глава Белого дома признался, что был в замешательстве, когда встречал премьер-министра Ирландии Лео Варадкара в ходе официального разговора в Белом доме, однако в итоге остановился на таком варианте.

Гидроксихлорохин является производным от 4-аминохинолина препаратом. Лекарство применяется для лечения малярии, дискоидной и системной красной волчанки, ревматоидного артрита, заболеваний кожи. Гидроксихлорохин оказывает умеренное иммуносупрессивное и противовоспалительное действие. 6 апреля в США опровергли пользу препарата для борьбы с коронавирусом.

По данным на 18 мая, в мире более 4,75 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 316 тысяч скончались, более 1,7 миллиона излечились. Наиболее пострадавшие от инфекции страны — США, Россия, Великобритания, Бразилия и Испания.

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