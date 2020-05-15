Трамп пообещал не зарабатывать на вакцине от коронавируса

Президент США Дональд Трамп пообещал, что страна не будет пытаться зарабатывать на вакцине от коронавируса, если американские компании создадут ее первыми. Об этом он заявил в ходе брифинга, передает РИА Новости.

По его словам, США могут предоставить доступ другим странам к вакцине по доступным ценам, поскольку компании работают над вакциной не ради прибыли. «Люди хотят найти ответ, они не ищут прибыли», — подчеркнул Трамп.

Американский лидер заявил, что в случае если вакцину от коронавируса первым разработает Китай, США также будут рассчитывать на получение доступа к ней. По его словам, сейчас ведется работа со многими странами. «Здесь у нас нет никакого самолюбия, мы работаем вместе», — добавил он.

Трамп ранее пояснял,что более чем из 100 вариантов потенциальной вакцины были отобраны 14. Он подчеркнул, что американские власти сделают все возможное для того, чтобы ускорить испытания вакцин и получение разрешения на их использование. В том числе США будут готовы инвестировать в производство наиболее перспективных прототипов.

В начале мая Трамп обозначил сроки появления вакцины от коронавируса в США. По его словам, американские специалисты, вероятнее всего, создадут вакцину от нового коронавируса до конца текущего года.

Согласно последним данным, в мире более 4,5 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 304,8 тысячи скончались, более 1,6 миллиона излечились. Сейчас в США заразились коронавирусом свыше 1,4 миллиона человек. Более 86,4 тысячи человек скончались.

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