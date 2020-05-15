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Трамп пообещал не зарабатывать на вакцине от коронавируса

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Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп пообещал, что страна не будет пытаться зарабатывать на вакцине от коронавируса, если американские компании создадут ее первыми. Об этом он заявил в ходе брифинга, передает РИА Новости.

По его словам, США могут предоставить доступ другим странам к вакцине по доступным ценам, поскольку компании работают над вакциной не ради прибыли. «Люди хотят найти ответ, они не ищут прибыли», — подчеркнул Трамп.

Американский лидер заявил, что в случае если вакцину от коронавируса первым разработает Китай, США также будут рассчитывать на получение доступа к ней. По его словам, сейчас ведется работа со многими странами. «Здесь у нас нет никакого самолюбия, мы работаем вместе», — добавил он.

Трамп ранее пояснял,что более чем из 100 вариантов потенциальной вакцины были отобраны 14. Он подчеркнул, что американские власти сделают все возможное для того, чтобы ускорить испытания вакцин и получение разрешения на их использование. В том числе США будут готовы инвестировать в производство наиболее перспективных прототипов.

В начале мая Трамп обозначил сроки появления вакцины от коронавируса в США. По его словам, американские специалисты, вероятнее всего, создадут вакцину от нового коронавируса до конца текущего года.

Согласно последним данным, в мире более 4,5 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 304,8 тысячи скончались, более 1,6 миллиона излечились. Сейчас в США заразились коронавирусом свыше 1,4 миллиона человек. Более 86,4 тысячи человек скончались.

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