Трамп рассказал о погибших из-за коронавируса друзьях

Президент США Дональд Трамп лично знал пятерых человек, погибших от болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа. Двое из них были его близкими друзьями, передает Boston 25 News.

Глава государства рассказал об этом 14 мая на встрече с работниками медицинского учреждения в штате Пенсильвания. По его словам, умершие были достаточно пожилыми людьми с лишним весом и не лучшим здоровьем.

Он высказался и по поводу сравнения COVID-19 c обыкновенной простудой. «Можно говорить что угодно, но я никогда не терял знакомых из-за простуды», — подчеркнул президент, выступая перед американцами.

По последним данным, в США зафиксировано более 1,4 миллиона случаев заражения коронавирусом — это самый высокий показатель среди всех государств мира. Всего в стране более 85 тысяч человек скончались в результате заражения SARS-CoV-2.

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