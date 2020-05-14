Число зараженных коронавирусом в США превысило 1,4 миллиона. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте проекта.

По информации на 21:10 по московскому времени, в Соединенных Штатах инфицированы 1 400 500 человек. Так, страна занимает первое место в списке по числу зараженных коронавирусом.

Число жертв коронавируса в США достигло почти 85 тысяч. Большинство смертей зарегистрировано в штате Нью-Йорк (27 567). За время эпидемии 243 430 человек излечились.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона зараженных. Более 300 тысяч человек умерли, более 1,57 миллиона излечились.

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