Трамп отказался верить странам с низкой смертностью от коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что не доверяет статистике стран с низким уровнем смертности от коронавируса. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Белом доме, передает ТАСС.

Американский лидер подчеркнул, что считает достоверной информацию по числу зараженных и умерших граждан в США. Однако данные государств, отчитывающихся о небольшой доле жертв коронавируса среди всех инфицированных, не вызывают у него доверие. «Я не верю данным по Китаю и другим странам, где умирает мало людей. Но вы смотрите новости и видите, что происходит», — объяснил глава государства.

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Представители США неоднократно выступали с обвинениями в адрес Пекина, указывая на возможность искусственного происхождения вируса и на запоздалое реагирование властей Китая в борьбе с эпидемией. Вашингтон обещал выдвинуть стране финансовые претензии в связи с распространением вируса.

По данным на 7 мая, в мире более 3,7 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 259 тысяч скончались, более 1,22 миллиона излечились. Наиболее пострадавшие от инфекции страны — США, Испания, Италия, Великобритания и Франция. Россия находится на 7-м месте по числу инфицирования с показателем 165 929 человек.

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