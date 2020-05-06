Президент США Дональд Трамп лишился сна из-за умерших от коронавируса. Об этом он заявил в интервью ABC News.

«Я не сплю по ночам, так как постоянно думаю об этом», — подчеркнул Трамп. Он также обратился к американцам, которые потеряли близких во время пандемии, сказав, что любит их. Президент США также отметил, что у страны есть враг, которого она должна одолеть.

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Ранее сообщалось, что число зараженных коронавирусом в США превысило 1,2 миллиона. Страна занимает первое место в списке по числу зараженных коронавирусом.

Число жертв нового вируса в США превысило 70 тысяч. Большинство смертей зарегистрировано в штате Нью-Йорк. За время эпидемии около 190 тысяч человек излечились.

В апреле США начали полномасштабное расследование того, как появилась новая коронавирусная инфекция и почему в Китае не смогли быстро остановить ее. Разведывательное сообщество США заявляло о природном происхождении вируса и подчеркнуло, что он не был синтезирован искусственно. Трамп тогда сказал, что не может комментировать ситуацию и раскрывать имеющуюся информацию.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 3,7 миллиона зараженных. Более 258 тысяч человек умерли.

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