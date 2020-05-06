Число зараженных коронавирусом в США превысило 1,2 миллиона. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте проекта.

По информации на 5:10 по московскому времени, в Соединенных Штатах инфицированы 1 203 892 человека. Так, страна занимает первое место в списке по числу зараженных коронавирусом.

Число жертв коронавируса в США превысило 70 тысяч. Большинство смертей зарегистрировано в штате Нью-Йорк (25 124). За время эпидемии 189 791 человек излечились.

В апреле США начали полномасштабное расследование того, как появилась новая коронавирусная инфекция и почему в Китае не смогли быстро остановить ее. Разведывательное сообщество США заявило о природном происхождении вируса и подчеркнуло, что он не был синтезирован искусственно. Дональд Трамп заявил, что не может комментировать ситуацию и раскрывать имеющуюся информацию.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона зараженных. Более 254,4 тысячи человек умерли, более 1,18 миллиона излечились.

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