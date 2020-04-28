США решили выставить Китаю счет за коронавирус

США решили выдвинуть Китаю финансовые претензии в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме, передает ТАСС.

Заявления на этот счет он сделал после того, как одна из журналисток спросила у Трампа, готовы ли США последовать примеру Германии, якобы выставившей Китаю счет за вспышку коронавируса на 130 миллиардов долларов.

«У нас есть возможности добиться этого гораздо более легким образом», — сказал Трамп. Он отметил, что сейчас Германия и США изучают эту ситуацию. В случае Соединенных Штатов, речь идет о более крупной сумме, однако о какой именно, американский президент не сказал.

Он также снова указал на то, что Китай недостаточно быстро принял меры по предотвращению распространения нового коронавируса, из-за чего сейчас страдает весь мир.

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В апреле сразу два американских штата — Миссури и Миссисипи — решили подать иск на Китай из-за сокрытия информации о коронавирусе. Как считают истцы, из-за политики Китая пострадали слишком много американцев, что не должно оставаться без наказания. Поэтому в США потребовали, чтобы Пекин возместил материальный ущерб, а также понес наказание за сокрытие данных и несвоевременном информировании мирового сообщества о вспышке инфекции.

В марте Трамп обвинил власти Китая в несвоевременном информировании мирового сообщества о вспышке коронавируса. По его словам, было бы лучше, если бы власти других стран знали о вспышке на несколько месяцев раньше. Он отметил, что так можно было бы удержать вирус в том районе Китая, где он появился.

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