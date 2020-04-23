Второй штат США подаст иск на Китай из-за коронавируса

Второй штат США — Миссисипи — вслед за Миссури подаст иск на Китай из-за сокрытия информации о коронавирусе. Об этом сообщается на сайте генерального прокурора штата Линн Фитч.

По ее словам, из-за политики Китая пострадали слишком много жителей штата (сюда прокурор включила заболевших, умерших и потерявших работу), что не должно оставаться без наказания. Фитч подчеркнула, что она собирается добиться справедливости в суде. Она также призвала поддержать Конгресс иск штата Миссури против Китая.

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21 апреля генеральный прокурор штата Эрик Шмитт (Eric Schmitt) подал в суд на Китай. Он требует возместить ущерб, чтобы компенсировать «огромные человеческие потери, человеческие страдания и экономические потрясения».

По словам прокурора, китайское правительство солгало всему миру об опасности и заразной природе коронавируса, заставило замолчать свидетелей и мало что сделало для того, чтобы остановить распространение болезни. Представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан назвал этот иск издевательством над судопроизводством, отметив, что для него не существует никаких оснований.

Пекин не раз подвергался резкой критике со стороны Вашингтона. В марте президент США Дональд Трамп обвинил Пекин в несвоевременном информировании мирового сообщества о вспышке коронавируса. По его словам, было бы лучше, если бы власти других стран знали об этом на несколько месяцев раньше. В начале апреля американская разведка представила Белому дому секретный доклад, в котором говорилось о том, что Китай скрывает истинные масштабы эпидемии коронавируса в стране.

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