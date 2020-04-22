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Китай назвал издевательством американский иск из-за коронавируса

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Фото: Reuters

Иск американского штата Миссури к Китаю по обвинению в сокрытии информации о распространении нового коронавируса — издевательство над судопроизводством. С таким заявлением выступил представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что у обвинений в дезинформации нет никаких реальных оснований. Гэн Шуан подчеркнул, что с начала вспышки эпидемии китайское правительство максимально открыто информировало Всемирную организацию здравоохранения, США и другие государства о развитии ситуации. Спикер МИД также напомнил, что действия руководства КНР не попадают под юрисдикцию американских судов.

Ранее американский штат Миссури подал в суд на Китай, обвинив страну в распространении коронавируса. Прокурор штата Эрик Шмитт (Eric Schmitt) потребовал возместить ущерб. Он назвал это необходимым, чтобы компенсировать «огромные человеческие потери, человеческие страдания и экономические потрясения».

По мнению прокурора, китайское правительство солгало всему миру об опасности и заразной природе коронавируса, заставило замолчать свидетелей и сделало мало для того, чтобы остановить распространение инфекции.

Пекин не раз подвергался резкой критике со стороны Вашингтона. В марте президент США Дональд Трамп обвинил Пекин в несвоевременном информировании мирового сообщества о вспышке коронавируса. По его словам, было бы лучше, если бы власти других стран знали об этом на несколько месяцев раньше. В начале апреля американская разведка представила Белому дому секретный доклад, в котором говорилось о том, что Китай скрывает истинные масштабы эпидемии коронавируса в стране.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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Предыстория: Штат США подал в суд на Китай из-за коронавируса
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GUAYAQUIL, ECUADOR - APRIL 08: In the north of Guayaquil, people with vehicles continue to make long lines waiting to bury their deceased relatives on April 8, 2020 in Guayaquil, Ecuador. According to official information provided by WHO, Ecuador has over 4,000 confirmed cases and 242 deaths of COVID-19, making it one of the worst-hit countries per capita in the region. Local authorities said that figures are likely to be much higher as most people are not being tested or diagnosed. Dead bodies remain the streets as morgues and hospitals are overcrowded. The port city of Guayaquil and its surroundings, with 4 million inhabitants, has two thirds of the cases of COVID-19 of the country. (Photo by Eduardo Maquilón/Getty Images )

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