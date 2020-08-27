Спасение от коронавируса нашли в спрее от комаров

Содержащееся в спрее от комаров вещество показало эффективность против COVID-19. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на экспертов Лаборатории оборонной науки и техники (DSTL).

Согласно результатам тестов национальной оборонной лаборатории Великобритании, вещество цитридиол оказалось способным уничтожить штаммы коронавируса нового типа. Найденный элемент содержится в репеллентах от насекомых. Ученые DSTL подчеркнули, что сам по себе цитридиол не спасет от смертельного вируса, но может использоваться в качестве дополнительной защиты.

Первые данные об эффективности цитридиола были получены еще в апреле, после этого специалисты DSTL занялись подробным исследованием вещества. Управляющий директор компании Citrefine International Ltd, которая занимается производством цитридиола, Жаклин Уотсон (Jacqueline Watson) попросила правительство Великобритании о поддержке официальной программы тестирования.

В июне американские ученые определили смесь антител, которая может стать новым эффективным средством против SARS-CoV-2. Изученные антитела могут связываться с S-белком, который играет ключевую роль в проникновении коронавируса в клетку, и нейтрализовать вирус.