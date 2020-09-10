Разработано оружие против массово убивающей супербактерии

Ученые Университета Пердью в Австралии разработали препарат в качестве оружия для борьбы со смертельно опасным лекарственно-устойчивым энтерококком, который ежегодно убивает две тысячи человек в одних только США. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Medicinal Chemistry.

Исследователи получили биологические активные молекулы на основе препарата ацетазоламида, который использовался более 80 лет в борьбе с глаукомой, застойной сердечной недостаточностью и другими заболеваниями. Эти соединения обладают повышенной активностью против клинических штаммов энтерококка, вызывающего внутрибольничные инфекции. Одни молекулы быстро всасываются и борются с системной инфекцией, а другие способны уничтожать бактерии внутри желудочно-кишечного тракта.

Супербактерии энтерококки проникают в кишечный тракт, при этом наиболее высок риск инфекции для тех, кто был госпитализирован и находится в больнице, поэтому энтерококковые инфекции относят к внутрибольничным. Они могут стать причиной перитонита, когда в брюшную полость попадает содержимое кишечника. Как и остальные супербактерии, энтерококки обладают массовой устойчивостью к антибиотикам.