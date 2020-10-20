Вирусолог назвал сроки остановки роста числа новых случаев коронавируса в России

Рост числа новых случаев коронавируса в России остановится до конца октября. Такие сроки назвал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, передает РИА Новости во вторник, 20 октября.

«Я думаю, что до конца месяца остановится рост», — сказал Альтштейн.

При этом он признал, что суточный прирост сейчас — рекордный для России. «Но знаете, 15-16 тысяч для такой страны, как Россия, или 5-4,5 тысячи для такого города, как Москва, — это что, катастрофа? Нет», — отметил вирусолог. Нужны ли в связи с этим более жесткие ограничительные меры, он не сказал.

Ранее оценил прогноз экспертов экономического университета имени Плеханова о спаде заболеваемости COVID-19 к первым числам ноября. Он сказал, что «особого спада не будет», поскольку зима к этому не располагает. Вместе с тем он отметил, что ситуация может измениться благодаря массовой вакцинации от коронавируса.

По последним данным, в России за последние сутки выявили рекордные 16 319 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у 1 431 635 россиян.