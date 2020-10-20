Вирусолог оценил прогноз по спаду заболеваемости COVID-19 в России

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн оценил прогноз экспертов экономического университета имени Плеханова о спаде заболеваемости COVID-19 к первых числах ноября. По его словам, «особого спада не будет». Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Так всю зиму у нас и пройдет. Не могу сказать, что на одном уровне, конечно, какие-то колебания будут, но пока сильно от этого вируса деваться некуда», — сказал Альштейн, подчеркнув, что в связи с сезонным характером инфекции зима не очень располагает к спаду заболеваемости.

Вместе с тем вирусолог отметил, что ситуация может измениться благодаря массовой вакцинации от коронавируса, поэтому «надежды на вакцину очень большие». В связи с этим он отметил, что для успешной вакцинации населения потребуется получить данные об успешном испытании препаратов и наладить крупное производство.

Ранее эксперты научной лаборатории моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ имени Плеханова пришли к выводу, что заболеваемость COVID-19 в России пойдет на спад в первых числах ноября. Ученые рассчитали индекс интенсивности инфицирования — сравнили численность заболевших в текущем месяце с показателями предыдущего в процентах. В лаборатории объяснили, что темпы заболеваемости начнут снижаться, когда «отношение числа инфицированных к числу выполненных тестов не будет меняться».