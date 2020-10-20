Эксперты спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 в России

Пик заболеваемости COVID-19 в России пойдет на спад в первых числах ноября. Такой прогноз озвучили эксперты научной лаборатории Моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ имени Плеханова, передает РИА Новости.

Специалисты пришли к такому выводу, проанализировав число инфицированных, суточный прирост числа сделанных тестов на коронавирус, и соотношения этого числа. Чтобы оценить динамику выявленных случаев ОРВИ и коронавируса, ученые рассчитали индекс интенсивности инфицирования — сравнили численность заболевших в текущем месяце с показателями предыдущего в процентах.

В лаборатории объяснили, что темпы заболеваемости начнут снижаться, когда «отношение числа инфицированных к числу выполненных тестов не будет меняться», даже если новые заражения будут расти «в абсолютном измерении» — по словам специалистов, это будет значить, что пик достигнут.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что коронавирус будет мутировать и через 5-10 лет перестанет приводить к серьезным последствиям. В ходе долгого цикла мутации он станет заразнее и будет быстрее размножаться, но значительно ослабнет. В ближайшие пять лет вирус останется с нами, но уже через десять лет «привыкнет к человечеству», как и люди к нему, уточнил эксперт.