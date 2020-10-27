Власти Москвы рассказали о работе баров после новых мер Роспотребнадзора

Власти Москвы не будут ограничивать работу баров и других ночных заведений после введения новых мер Роспотребнадзора. Об этом рассказала глава пресс-службы мэра и правительства столицы Гульнара Пенькова, комментируя соответствующее предписание, передает «Интерфакс».

27 октября ведомство выпустило предписание, в котором в том числе рекомендовало ограничить время работы кафе и ресторанов, а также приостановить развлекательные мероприятия с 23:00 до 06:00. Пенькова напомнила, что в Москве действует цифровой контроль посещаемости ресторанов и клубов в позднее время. Она добавила, что в столице наблюдается значительное снижение роста заболеваемости COVID-19, поэтому власти считают, что можно не закрывать различные сектора экономики.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 19 октября доступ работников и посетителей в заведения, открытые с 00:00 до 06:00, возможен только при регистрации по номеру телефона. На входе человек должен отсканировать QR-код или отправить СМС на номер 7377. Штраф для бизнеса за нарушение правил составит от 300 до 500 тысяч рублей.

В столице за последние сутки выявили 4312 новых случаев заражения коронавирусом, 3269 выздоровлений и 61 летальный исход. С начала пандемии в Москве зарегистрировано 405 352 заражения, выздоровели 296 474 человека, умерли 6503. В России стране за весь период заразились 1 547 774 россиянина, 1 158 940 человек выздоровели, еще 26 589 умерли.