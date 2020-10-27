Роспотребнадзор уточнил новые правила работы для кафе и ресторанов

Введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00 носит рекомендательный характер — решение остается за властями региона. Уточнение новых правил опубликовал Роспотребнадзор на своей странице в Instagram.

Роспотребнадзор анонсировал новые меры для заведений общепита и организаций, проводящих развлекательные мероприятия, ранее 27 октября, соответствующее постановление вступит в силу в среду, 28 октября. Этот же документ вводит в России всеобщий масочный режим из-за распространения коронавируса — ношение средств защиты станет обязательным в общественном транспорте, такси, лифтах, местах массового пребывания людей.

За последние сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом — 320 человек. Предыдущий рекорд был зафиксирован 13 октября и составил 317 человек. По данным на 27 октября в стране выявили 16 550 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, 12 844 пациентов выздоровели и выписались.

С начала пандемии в стране коронавирусом заразились 1 547 774 россиян. Из них 1 158 940 человек выздоровели, еще 26 589 скончались.