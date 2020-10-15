Собянин изменил правила посещения ночных клубов из-за коронавируса

Власти Москвы изменили правила работы и посещения ночных клубов на фоне распространения коронавируса. Об этом столичный мэр Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

«С 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлека­тельные заведения, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов», — говорится в публикации.

На входе в заведения человек должен отсканировать QR-код или отправить СМС на номер 7377.

Собянин пояснил, что мера направлена не на сдерживание вируса, а на контроль распространения инфекции в случае, если у одного из посетителей будет выявлен коронавирус. Контактировавшие с зараженным будут оповещены об этом, им придется сдать тест на COVID-19.

Градоначальник указал, что решение было принято после консультаций с представителями столичных развлекательных заведений. Он напомнил, что весной эти учреждения стали первыми жертвами ограничений. Сейчас в мэрии хотят ограничиться более мягкими мерами и не закрывать клубы и бары.

Ранее Собянин говорил, что ситуация с коронавирусом вызывает огромную тревогу. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что рост заболеваемости в стране за неделю составил около 26 процентов. Число тяжелых пациентов с COVID-19 в Москве за неделю увеличилось на четверть.