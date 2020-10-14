Собянин заявил об огромной тревоге из-за ситуации с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил обеспокоенность по поводу ситуации с коронавирусом в столице. Об этом он написал в своем блоге.

Градоначальник заявил, что в понедельник, 13 октября, было госпитализировано 1250 инфицированных москвичей. «Количество выявляемых случаев вплотную приближается к пяти тысячам. Конечно, это вызывает огромную тревогу», — отметил Собянин.

В связи с пандемией московские власти решили оставить старшеклассников на дистанционном обучении до 1 ноября. Ученики младших классов вернутся в школы после каникул.

Днем ранее о тревожной ситуации с инфекцией заявил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал коварным новый вирус, поскольку он может вызывать выработку антител к интерферону.

По данным Минздрава, в России осталось около десяти процентов свободных коек для зараженных. 20 процентов коек занято пациентами с легкой формой заболевания.