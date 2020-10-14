Учеников 6-11 классов переведут на дистанционное обучение в Москве

Старшеклассники московских школ будут обучаться дистанционно с 19 октября по 1 ноября. Ученики младших классов вернутся к очному обучению после каникул. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин, говорится в личном блоге градоначальника.

«Ученики 1-5 классов возвращаются в школы и возобновляют обучение в очном режиме. Школьники 6-11-х классов на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения», — сообщил Собянин.

Он объяснил, что такое решение принято в связи с тем, что старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией — на их долю приходится две трети заболевших детей. Кроме того, младшим школьникам сложнее адаптироваться к дистанционному формату, а старшие переходят на дистанционку без труда.

Всего в 1-5-е классы в Москве ходят 540 тысяч детей, в 6-11-е классы — полмиллиона.

500 тысяч московских детей перейдут на дистанционку после окончания каникул

Новые меры должны помочь сдержать эпидемию

Собянин отметил, что уже введенные на данный момент меры помогли сдержать распространение коронавирусной инфекции, однако ситуация вызывает тревогу.

В понедельник количество госпитализаций достигло 1250 человек. Количество выявляемых случаев вплотную приближается к пяти тысячам. Конечно, это вызывает огромную тревогу Мэр Москвы Сергей Собянин

Новые меры помогут существенно снизить эпидемическую нагрузку на школы. «Появляется возможность максимально рассредоточить детей внутри зданий и минимизировать контакты между учениками разных классов в рекреациях, столовых и на входах», — отметил Собянин.

По этой же причине учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные московским властям, до 1 ноября будут закрыты. Такие же решения рекомендовано принять частным школам и досуговым центрам.

Вместе с тем транспортные карты школьников 1-5-х классов будут разблокированы.

Изменится формат преподавания в школах

Столичные педагоги старшего возраста и те педагоги, которые имеют хронические заболевания, перейдут на дистанционный режим работы.

Мэр объяснил, что через две-три недели в отдельных классах введут новый формат преподавания — тьюторство.

«Для проведения уроков в школы будут временно приглашены студенты и выпускники педагогических вузов», — рассказал Собянин. Опытные учителя, по его словам, будут контролировать рабочий процесс дистанционно как старшие наставники.

Мэр также напомнил, что приоритетный доступ к вакцине от COVID-19 получат учителя старшего возраста и педагоги, имеющие хронические заболевания.