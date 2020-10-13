Вирусолог оценил эффективность закрытия Москвы из-за коронавируса

Полное закрытие Москвы из-за коронавируса будет эпидемически бессмысленным. Оценку этой возможности дал директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН Алексей Мазус, передает РИА Новости.

Он отметил, что считает правильными и эффективными принимаемые сейчас городскими властями меры. «Одно из самых правильных решений по сути — это секторальное ограничение по работникам, которые должны максимально работать дома, по школьникам, которые должны максимально учиться дома», — сказал Мазус.

Ранее вирусолог и профессор Виктор Зуев говорил, что ужесточение штрафов за нарушение масочного режима будет работать лучше, чем блокировка городов. По его словам, у жителей Москвы достаточно низкий уровень «санитарной культуры».

13 октября заместитель главы Минздрава Олег Гриднев сообщил, что в России осталось десять процентов свободных коек для зараженных коронавирусом. 20 процентов занятых коек — это пациенты с легкой формой заболевания.