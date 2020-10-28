Эксперты оценили последствия всеобщего масочного режима в России

Роспотребнадзор с 28 октября ввел в России всеобщий масочный режим. Эффективность мер ведомства оценили опрошенные «Известиями» эксперты.

Кандидат медицинских наук, директор Научного центра по вирусным инфекциям Георгий Викулов, комментируя решение Роспотребнадзора, заявил, что эффективность использования масок доказана международными исследованиями.

По его словам, правильное использование масок защищает человека от выдыхания и ингаляции загрязненного воздуха, который может содержать респираторные вирусы.

Мнение эксперта поддержали его коллеги-медики. Однако бизнес опасается негативных последствий масочного режима. Так, некоторые компании уже потеряли часть клиентов из-за перевода 30 процентов сотрудников на удаленку, а теперь возникла угроза потери и остальных. Есть в постановлении и не совсем понятные пункты, полагают специалисты.

Согласно постановлению Роспотребнадзора, обязательно надевать маску в общественном транспорте, такси, в лифтах и на парковках, а также в местах массового пребывания людей. Кроме того, ведомство порекомендовало ограничить время работы всех кафе и ресторанов, а также приостановить развлекательные мероприятия с 23 часов вечера до 6 часов утра.

За прошедшие сутки в России выявили 16 550 новых случаев заражения COVID-19, а также зафиксировали рекордное количество летальных исходов — 320. С начала пандемии в стране коронавирусом заразились 1,54 миллиона россиян. Из них более 1,15 миллиона человек выздоровели, еще 26,5 тысячи скончались.