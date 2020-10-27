Роспотребнадзор заявил о напряженной ситуации с распространением коронавируса

Ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в России остается напряженной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе интервью телеканалу «Россия-24».

«У нас активизация эпидемического процесса идет во всех субъектах Российской Федерации», — сказала она. Попова добавила, что принимаемые в условиях пандемии коронавируса меры должны быть адекватными.

Ранее Попова рассказала, когда можно будет перестать носить средства индивидуальной защиты. По ее словам, отказаться от ношения медицинских масок можно будет при условии обеспечения людей вакциной от коронавируса.

C 28 октября в России вводится всеобщий масочный режим. Согласно постановлению Роспотребнадзора, обязательно надевать маску в общественном транспорте, такси, в лифтах и на парковках, а также в местах массового пребывания людей. Кроме того, ведомство порекомендовало ограничить время работы всех кафе и ресторанов, а также приостановить развлекательные мероприятия с 23 часов вечера до 6 часов утра.