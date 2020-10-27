Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Роспотребнадзор заявил о возможности новых ограничений из-за коронавируса
Российский эксперт рассказал о неуязвимых для COVID-19 людях
Мужчина выстрелом устроил мощный пожар в горах Сочи и пропал
Стало известно о серьезном преимуществе Байдена в поддерживавших Трампа штатах
Российские власти объявили о победе над нищетой
Магомед Исмаилов рассказал о драке со скинхедами в одиночку
Российский ученый рассказал о повторном заражении COVID-19 ради эксперимента
Власти раскрыли судьбу московских ночных клубов после новых мер Роспотребнадзор 
Квентин Тарантино порекомендовал фильм на Хеллоуин
Россияне захотели массово обанкротиться
Новости партнеров

Роспотребнадзор оценил ослабление и усиление коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Коронавирус не стал сильнее с начала пандемии, но не стал и слабее, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, оценивая ослабление и усиление COVID–19 с начала пандемии. Ее цитирует РИА Новости во вторник, 27 октября.

«Он точно так же поражает организм, с тяжелым течением, до критических его исходов», — сказала она.

По словам Поповой, необходимо дождаться массовой вакцинации, и тогда можно будет говорить о долгосрочной защите организма.

Ранее во вторник глава Роспотребнадзора допустила введение в стране новых ограничительных мер в случае, если динамика с заражением коронавирусом не изменится.

С 28 октября в России вводится всеобщий масочный режим. Согласно постановлению, обязательно надевать маску в общественном транспорте, такси, в лифтах и на парковках, а также в местах массового пребывания людей. Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал ограничить время работы всех кафе и ресторанов, а также приостановить развлекательные мероприятия с 23 часов вечера до 6 часов утра.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Роспотребнадзор рекомендовал ограничить время работы кафе и ресторанов
Роспотребнадзор заявил о возможности новых ограничений из-за коронавируса
Найден новый способ побороть коронавирус
Другие материалы рубрики
Россия00:02Сегодня

«Даже от небольшой нагрузки он синел и начинал задыхаться»

У Никиты трехкамерное сердце, его прооперируют, но необходим специальный аппарат ИВЛ. Нужна помощь
14:59Сегодня

Российский эксперт рассказал о неуязвимых для COVID-19 людях

14:42Сегодня

Российский ученый рассказал о повторном заражении COVID-19 ради эксперимента

14:41Сегодня

Власти раскрыли судьбу московских ночных клубов после новых мер Роспотребнадзор 

Россия00:0125 октября

«Вывернутое наизнанку христианство»

Советский Союз 70 лет боролся с религией, но создал новую. В нее верят до сих пор
14:03Сегодня

Российскую школу отремонтировали, провели в ней выборы и закрыли

13:41Сегодня

Разработчик «Спутник V» рассказал о реальной защите вакцин

13:37Сегодня

Названы российские вузы с самыми сильными абитуриентами

Россия08:2921 октября

«Бессовестный народ из маменькиных сынков»

Умер протоиерей Дмитрий Смирнов. Что он думал о мужчинах, женщинах, богатстве и атеистах?
14:43Сегодня

Гиперборейский новый год назвали лучшим туристическим событием в России

13:31Сегодня

Вирусолог объяснил введение всеобщего масочного режима в России

13:30Сегодня

Роспотребнадзор заявил о возможности новых ограничений из-за коронавируса

Россия
Глава Роспотребнадзора назвала условие отказа от масок
Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей России
Где нужно носить маски и грозят ли россиянам штрафы?
В российском «ковидном» госпитале после ремонта потолок рухнул на аппарат КТ
Роспотребнадзор уточнил новые правила работы для кафе и ресторанов
«Никогда не вернусь в Россию»
 
В России за сутки умерло рекордное число пациентов с COVID-19
«Даже от небольшой нагрузки он синел и начинал задыхаться»
У Никиты трехкамерное сердце, его прооперируют, но необходим специальный аппарат ИВЛ. Нужна помощь
Все материалы
Мир
Билл Гейтс усомнился в эффективности американских вакцин от COVID-19
Сенат США назначил члена Верховного суда
Трамп обвинил Байдена в сдаче Крыма и получении денег от России
Как прошли последние дебаты кандидатов в президенты США
Лавров понадеялся на восстановление диалога России с ЕС в полном объеме
Могут повторить
75 лет назад Японии запретили иметь свою армию. Почему страна решила вернуть себе право воевать?
Трамп допустил возвращение США в ВОЗ
60 лет одиночества
Санкции США против Кубы — самые долгие в истории. За что Америка наказывает Остров свободы?
Все материалы
Бывший СССР
Обнародованы результаты всеукраинского опроса
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Тихановская назвала национальную забастовку «только началом»
Революция по-быстрому
Киргизы сменили власть за десять дней. Почему в республике так легко совершить переворот?
Протестующим белорусским студентам пригрозили «всеми мерами»
Своих не бросают
Белорусам предлагают стать поляками в обмен на образование и жизнь в Европе. Зачем это нужно Польше?
Украинский генерал рассказал о дряхлеющих ВВС страны
Все материалы
Экономика
В Россию начали усиленно завозить доллары
Названа главная мотивация россиян работать лучше
Маркировку лекарств упростят для всех участников отрасли
Сбербанк начал выплату самых больших дивидендов в истории России
Сумма отчислений составит 422 миллиарда рублей, половину получит федеральный бюджет
Деньги на мегапроекты в России будут искать по-новому
Ценовые войны
Региональные власти намерены регулировать тарифы в такси
Все материалы
Силовые структуры
В Петербурге убитому преподавателю отрезали палец для разблокировки смартфона
Шамиль Басаев«Добро пожаловать в ад»
Басаев устроил самые кровавые теракты в истории России. Почему его годами не могли поймать?
После воровства трубы для подачи кислорода больным с коронавирусом завели дело
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Осужденный за коррупцию экс-глава Коми Гайзер снова предстанет перед судом
Сужу отечеству
Непристойное поведение, пьянство и хамство: за что в России увольняют судей
Конфликт российских школьниц окончился поножовщиной
Все материалы
Наука и техника
У древних египтян нашли продвинутые технологии
«Страна развивалась от одного кризиса к другому»
Что привело Россию к катастрофе 1917 года
Раскрыто будущее Xiaomi Mi Band
Раскрыта тайна эволюции человека
Испытания вакцин против коронавируса раскритиковали
Все материалы
Спорт
В семье Нурмагомедова порассуждали о политической карьере бойца
«Это мой последний бой. Я не буду драться без отца»
Нурмагомедов задушил Гейджи и объявил о завершении карьеры. Хабиб ушел непобежденным
Гейджи нашел плюс в поражении от Нурмагомедова
Партнерский материал
«Хочу видеть его кровь. Он не такой безумный, как я»
Хабиб против Гейджи: на кого ставить, когда бой и где смотреть
Глава UFC назвал Нурмагомедова «самым жестким ублюдком на планете»
Партнерский материал
Миллионы с одной ставки. Как выиграть деньги на бое Хабиба
Россиянин, поверивший в одну из побед Хабиба, разбогател на 12,5 миллиона. И это не предел
Нурмагомедов сделал прогноз по лидерству россиян в UFC
Все материалы
Культура
Тайная любовница Тарзана показала откровенную переписку со стриптизером
Музей Амстердама купил работы Юлии Цветковой
Раскрыт образ чернокожей супергероини DC Бэтвумен
«Ее обычный день: сначала оргия, потом ультранасилие»
Неоновые вписки, цензура и гнев ЛГБТ: чем скандальная драма «Аутло» обернулась для ее авторов
Шнуров написал стихотворение про «город убийств» Санкт-Петербург
«Эти люди ощущают себя заложниками и по сей день»
Эхо теракта, РПЦ и Дудь: кто снял первый фильм о «Норд-Осте»
Все материалы
Интернет и СМИ
Российская ведущая раскрыла секрет успешного похудения
«Ему надо лечиться»
Блогер устраивал стримы под наркотиками и избивал девушек на камеру. Как он оставался безнаказанным?
Гарик Харламов узнал о розыгрыше призов от его имени и обратился к поклонникам
Разделяй, не властвуй
WhatsApp и YouTube хотят отобрать у владельцев. Зачем это властям США и как поможет пользователям?
«Яндекс» раскрыл властям данные тысяч пользователей
«То был СССР, которого больше нет»
 
Ведущая Первого канала оценила опасность коронавируса фразой «примитивно дурят»
Все материалы
Ценности
Модель задержала рейс из-за обеда в ресторане и разгневала пассажиров
«Выпить королева тоже может»
Скачки, суперкары и чипсы: как на самом деле живет и чем питается Елизавета II
Боня предложила подписчикам увеличить губы за 300 рублей
Не на шоу, а на смерть
Трупы и косынки российских бабушек: что происходило на Неделе моды в Токио
Певица Адель появилась на публике в наряде украинского дизайнера
Охотник за удовольствиями
Малолетние наложницы и самый большой дворец на планете: роскошная жизнь султана Брунея
«Бабушкина» тележка стала модным трендом у молодежи
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Невеста раскрыла легкий способ похудеть к свадьбе
Шестилетняя девочка ела только наггетсы и вылечилась благодаря гипнозу
«Местные относятся к русским с уважением и опаской»
История россиянина о переезде и жизни в Чехии
Отец показал детям кувырок и остался парализован
«Никто не узнает их судьбу»
С корабля-призрака бесследно исчезли люди. В этом винили японских пиратов и советские подлодки
Диетолог назвала опасность смузи
Man throughly engaged in the delights of coin-operated Peep Show machine featuring films of Beautiful Girls and Exotic Dancers in ALL DANCE SHOW (3 subjects-10 cents each) in Arcade on 42 St. in the tawdry Time Square area. «Не переступай черту»
Продавец газет разбогател на кабинках с порно. Но в погоне за славой потерял жену, друзей и свободу
Все материалы
Mercedes-Benz создаст отдельный суббренд для G-Class
Головокружительная эволюция спортбайков
Как «пластмассовые ракеты» превратились из аналоговых дорожных бойцов в сверхтехнологичные двухколес
Семейство Fiat Tipo обновилось и пополнилось Cross-версией
Corvette ZR-1: он привел Chevrolet в мир суперкаров
Корвету, разделившему спортивные машины США на «до» и «после», исполнилось 30 лет
Hyundai показал свой самый маленький электрокар
Самые старые машины, которые до сих пор можно купить новыми
Land Cruiser 70, Lotus Elise и ещё восемь машин, знающих секрет вечной жизни
MINI представила «раллийную» версию обновленного Countryman
Все материалы
Дом
Набрали по мелочи
Россияне скупают микроквартиры. Почему это дешево и опасно
Как теперь жить
Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи
По второму кругу
Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
Все материалы
Нацпроекты
В Саратовской области закупили технику для тушения лесных пожаров
«Вышел на улицу — и умер»
Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
Четыре школы искусств в Хабаровском крае получат новое музыкальное оборудование
«Тюрьма, наркотики, пьяные драки — они не доживают до 40 лет»
В России тысячи приемных детей возвращают в детдома. Почему без семьи почти все они обречены?
Минпросвещения поддержит более 10 тысяч отстающих школ
Новое поколение
Весь мир активно развивает сети 5G. Что мешает России выбиться в лидеры?
В России отберут лучшие практики активного долголетия
Все материалы