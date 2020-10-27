Роспотребнадзор оценил ослабление и усиление коронавируса

Коронавирус не стал сильнее с начала пандемии, но не стал и слабее, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, оценивая ослабление и усиление COVID–19 с начала пандемии. Ее цитирует РИА Новости во вторник, 27 октября.

«Он точно так же поражает организм, с тяжелым течением, до критических его исходов», — сказала она.

По словам Поповой, необходимо дождаться массовой вакцинации, и тогда можно будет говорить о долгосрочной защите организма.

Ранее во вторник глава Роспотребнадзора допустила введение в стране новых ограничительных мер в случае, если динамика с заражением коронавирусом не изменится.

С 28 октября в России вводится всеобщий масочный режим. Согласно постановлению, обязательно надевать маску в общественном транспорте, такси, в лифтах и на парковках, а также в местах массового пребывания людей. Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал ограничить время работы всех кафе и ресторанов, а также приостановить развлекательные мероприятия с 23 часов вечера до 6 часов утра.

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