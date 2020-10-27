Роспотребнадзор заявил о возможности новых ограничений из-за коронавируса

Если динамика с заражением коронавирусом в российских регионах не изменится, возможны новые ограничения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова приводит РИА Новости.

Попова подчеркнула, что сейчас основная задача — не допустить дальнейшего распространения заболеваемости. Для этого всем жителям России рекомендуют носить маску и перчатки.

«Если мы не справимся с этой фазой, то будем говорить о дополнительных ограничениях», — заметила глава Роспотребнадзора.

Ранее в ведомстве анонсировали введение с 28 октября всеобщего масочного режима во всех регионах страны из-за распространения коронавируса. Согласно постановлению, обязательно надевать маску в общественном транспорте, такси, в лифтах и на парковках, а также в местах массового пребывания людей. Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал ограничить время работы всех кафе и ресторанов, а также приостановить развлекательные мероприятия с 23 часов вечера до 6 часов утра.