Собянин оценил возможность новых ограничений в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил возможность введения дополнительных ограничительных мер для борьбы с коронавирусом нового типа. По словам градоначальника, делать это не требуется, но необходимо соблюдать уже принятые меры. Об этом сообщает ТАСС.

Глава столицы в эфире телеканала «Россия-1» напомнил, что в Москве приняты меры по переводу людей старше 65 лет и хронических больных на домашний режим, более миллиона горожан переведены на удаленную работу, а часть школьников — на дистанционное обучение.

Ранее Собянин сказал, что распространение коронавируса в Москве замедляется. По его словам, нет такого «взрывного роста» новых случаев, какой наблюдался раньше. Кроме того, мэр заявил, что столица приближается к пику заболеваемости COVID-19

За последние сутки в Москве зарегистрировано 5478 новых заражений, выздоровели 2779 человек, умерли — 62. С начала пандемии в столице заразились 386 908 человек, зафиксировано 285 271 выздоровление и 6249 летальных исходов.

В связи с эпидемиологической ситуацией организации, работающие в Москве, должны перевести на удаленную работу минимум 30 процентов сотрудников, и уведомить об этом мэрию. Собянин анонсировал проверку фактического соблюдения этой меры. Он также заявил, что послаблений для масочного режима в городском общественном транспорте не предвидится, но исключил полный запрет на передвижение и введение комендантского часа.