Собянин анонсировал жесткий контроль за соблюдением мер против COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал жесткий контроль за соблюдением принятых в столице мер против COVID-19. Об этом сообщается на его сайте.

«То, что мы обязательно будем делать – это жестко и системно контролировать соблюдение принятых мер», — заявил градоначальник.

Собянин заявил, что проверки масочного режима — не разовая кампания, и бизнес «должен понять» это. С понедельника начнутся проверки выполнения требований по предоставлению данных о переводе сотрудников на дистанционную работу, а еще через несколько дней — фактического соблюдения режима удаленки, объявил мэр.

Говоря о соблюдении масочного режима в общественном транспорте, Собянин подчеркнул, что «послаблений не планируется».