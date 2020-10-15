В Москве перестанут пускать в транспорт пассажиров без масок и перчаток

Пассажиров без средств индивидуальной защиты не будут пускать в московский транспорт, даже если поездка была оплачена. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Соответствующее предписание поступило из Роспотребнадзора.

«Контроль за масочно-перчаточным режимом в транспорте будет усилен — проверки станут чаще, в них будут участвовать правоохранительные органы», — добавили в пресс-службе департамента.

В ведомстве отметили, что планируют продолжить соблюдение целого перечня норм, направленного на снижение риска заболеваемости в период пандемии. В частности, речь идет о дезинфекции поверхностей, проведении медосмотров для водителей и машинистов столичного транспорта перед каждым рейсом, а также тестировании не менее десяти процентов персонала в течение каждых 15 дней. В дептрансе подчеркнули, что все перечисленные меры помогут замедлить распространение COVID-19.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Владимир Таточенко перечислил правила безопасной поездки в такси в пандемию. Он отметил, что в условиях распространения коронавирусной инфекции лучше всего садиться на заднее сиденье, наискосок от водителя. При этом важно быть в маске.