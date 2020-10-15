Роспотребнадзор оценил эффективность мытья рук в борьбе с коронавирусом

Роспотребнадзор оценил эффективность мытья рук в борьбе с COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что мытье рук с мылом снижает вероятность заражения коронавирусом на 36 процентов. В ведомстве отметили, что это играет ключевую роль в борьбе с инфекцией. Мытье рук также поможет защититься от других инфекционных заболеваний, включая, холеру, лихорадку Эбола, атипичную пневмонию и гепатит Е.

Ранее Роспотребнадзор назвал пять правил профилактики для защиты от коронавируса и ОРВИ. Среди них — частое мытье рук и соблюдение социальной дистанции. Кроме того, россиян призвали соблюдать еще три правила: придерживаться здорового образа жизни, носить медицинские маски и обращаться к врачу в случае заболевания.

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