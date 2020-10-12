Названы сроки жизни коронавируса на человеческой коже

Коронавирус может сохранять жизнеспособность на человеческой коже до девяти часов. Об этом сообщается в исследовании японских ученых, опубликованном в научном журнале Clinical Infectious Diseases.

В ходе исследования специалисты Медицинского университета префектуры Киото (Япония) создали модель, позволяющую безопасно наносить различные патогены на кожу человека. В результате медики нанесли на кожу порядка ста тысяч различных вирусов, чтобы зафиксировать и назвать сроки их жизни. Оказалось, что коронавирусы остаются активными дольше, чем другие известные вирусы.

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Выяснилось, что вирусы гриппа остаются опасными, находясь на коже, до двух часов. Сроки инактивации коронавируса SARS-CoV-2 в аналогичных условиях растянулись с 6 до 11 часов и в среднем примерно до 9 часов. Также медики подтвердили, что на таких поверхностях, как металл, стекло или пластик, коронавирусы могут сохранять активность в течение нескольких дней.

В заключение японские специалисты заметили, что при обработке открытых участков кожи и поверхностей 80-процентным этанолом частицы SARS-CoV-2 погибают примерно за 15 секунд. Медики напомнили о необходимости регулярного мытья рук проточной водой с мылом и последующей обработкой их антисептическими средствами на спиртовой основе.

В конце апреля российские ученые заявили, что сроки выживания коронавируса на дверных ручках и кнопках лифта зависят от многих факторов. Например, в случае повышенной влажности риск заразиться при контакте с микроскопическими частицами SARS-CoV-2 возрастают. В слюне и слизи из носа инфекция живет дольше, так как продукты жизнедеятельности организмов высыхают медленнее, чем прочие жидкости.