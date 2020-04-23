Названа вероятность выживания коронавируса на дверных ручках и кнопках лифта

Коронавирус способен сохранять жизнеспособность на поверхности дверных ручек и кнопок лифта, но как долго, зависит от влажности воздуха и предметов. Об этом написал заведующий лабораторией в Институте биоорганической химии, профессор РАН Всеволод Белоусов в своем Facebook.

Ученый назвал влагу главным другом вируса. Когда содержащая его микроскопическая капля высыхает, тогда он погибает. К примеру, если зараженный подышал на кнопку, а через несколько минут другой человек нажал на нее и этим же пальцем залез в нос, то возможность передачи вируса маловероятна. Однако если на кнопке было больше влаги, например, инфицированный послюнявил палец перед нажатием, то шансы заразиться возрастают.

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Белоусов объяснил, что в слюне и соплях инфекция живет дольше за счет того, что такая субстанция высыхает медленнее из-за большого содержания белков, которые удерживают влагу. «Если мы наносим густой раствор вируса на поверхность, вирусные белки тоже могут удерживать влагу, и чем гуще будет раствор, тем медленнее он будет высыхать», — уточнил профессор.

«Итог — шансы заразиться с поверхности сухих предметов очень малы, это не основной путь передачи. Но руки мыть надо. Мало ли кто плюнул на вашу дверную ручку», — заключил Белоусов.

Он добавил, что шансы заразиться на расстоянии в несколько метров ничтожны, ношение маски еще больше снижает их. Расстояние меньше метра он оценил как опасное, но свежая маска поможет снизить риски «в десятки раз». «Высушить» вирус поможет любой поток воздуха, например, проветривание комнаты.

Ранее главный врач инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Денис Гусев говорил, что коронавирус может сохранять активность на поверхности предметов до трех дней.

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