Определена продолжительность жизни коронавируса на поверхности предметов

Продолжительность жизни коронавируса на поверхности предметов составляет до трех дней. Об этом в эфире телеканала «78» рассказал главный врач инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.

Он отметил, что в отличие от вирусов гриппа и других респираторных заболеваний новый SARS-CoV-2 проявляет большую живучесть во внешней среде. Если человек прикоснется к зараженной поверхности, а потом, например, прикоснется этой рукой к слизистой глаз, то может произойти инфицирование. «Так называемый контактный путь, на самом деле, даже, наверное, более актуален, чем воздушно-капельный», — сказал медик.

Определяющим фактором для предотвращения заражения в данном случае становится применение средств защиты. Для похода в магазин Гусев рекомендовал надевать и маску, и перчатки, а по возвращении домой обрабатывать упаковки купленных продуктов.

Ранее специалисты МЧС рассказали, как правильно уничтожать вирус с пищи. Зелень, огурцы и помидоры надо замачивать на 10-15 минут, после чего помыть с нейтральным моющим средством под проточной водой. Разбирать покупки надо после мытья рук, а упаковку мыть с мылом. Также вирус можно принести в квартиру на подошве обуви, поэтому ее важно оставлять на входе.

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