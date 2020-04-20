Доктор наук объяснил необходимость дезинфекции улиц в период пандемии

Дезинфекция улиц в городах в период пандемии необходима, если по общественным местам ходит много людей. Об этом в разговоре с телеканалом «Звезда» рассказал доктор медицинских наук, профессор Игорь Степанян.

Он объяснил, что какое-то время инфекция продолжает жить в окружающей среде и выделяется она при дыхании или со слюной. «Люди же дышат, плюют. Если прошел человек больной и покашлял, это все опустилось на землю, а потом ветер поднял пыль», — уточнил Степанян.

Профессор рекомендовал гражданам носить маску в местах большого скопления людей. По возвращении домой надо тщательно вымыть руки, а нос промыть морской водой для механического удаления вируса.

Главный внештатный эпидемиолог России Николай Брико говорил, что коронавирусом нельзя заразиться от ветра, но инфицирование возможно из-за передвижения людей. Вирус не живет долго на улице и погибает под воздействием ультрафиолета.

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