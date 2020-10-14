Россиянам назвали правила безопасной поездки в такси в пандемию

Соблюдение нескольких правил безопасности в такси поможет гражданам не заразиться коронавирусом в пандемию. Их в разговоре с радио Sputnik назвал доктор медицинских наук, профессор Владимир Таточенко.

По его словам, главное условие для безопасной поездки — это носить маску и садиться на заднее сидение наискосок от водителя. «Если вы таким образом 5–10 минут едете на такси в маске на заднем сиденье, то ничего страшного в этом нет», — сказал врач.

Он уточнил, что большинство машин такси обрабатывают антисептиками и дезинфицирующими жидкостями, но не после каждого клиента. К ручкам дверей и другим поверхностям автомобиля Таточенко посоветовал прикасаться в перчатках. Водителям и пассажирам он рекомендовал открывать окна во время поездки. Проветривать помещения будет полезно и дома. «На свежем воздухе вряд ли сохранится вирус, он будет в помещении, где застоявшийся воздух», — пояснил профессор.

Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский ранее назвал способы защититься от вируса в общественном транспорте. Он отметил, что надевать маску надо заранее перед входом в метро или автобус и находиться в ней на протяжении всей поездки. Вентиляция салона поможет снизить вероятность заражения.