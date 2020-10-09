Россиян предупредили о риске повторного использования одноразовых перчаток

Повторное ношение одноразовых медицинских перчаток повышает риск заражения коронавирусной инфекцией, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

Россиян предупредили о том, что при повторном использовании одноразовых перчаток инфекция сначала попадает на кожу человека, а с нее — на слизистую. Врач-эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Московской области Ольга Ненастина отметила, что правильное снятие перчаток предусматривает их выворачивание, в результате которого грязная часть остается внутри, а чистая снаружи. «Выворачивая перчатки обратно, вы должны найти способ вывернуть их правильно, чтобы внутренняя часть не была загрязнена. С тонкими эластичными перчатками это практически невозможно», — пояснила специалист.

Также Ненастина подчеркнула, что не следует стирать одноразовые перчатки, так как это может деформировать их защитный слой.

Врач-эпидемиолог Балашихинской областной больницы Анастасия Пакулаева призвала правильно утилизировать перчатки, чтобы избежать инфицирования членов семьи, которые могут взять их в руки. «Пришли домой, сразу сняли, упаковали в пакет полиэтиленовый и выбросили», — сказала она.

В июне руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко сообщил, что для наиболее эффективной защиты во время эпидемии коронавируса рекомендуется использовать плотные, непроницаемые перчатки. Например, кожаные или резиновые. По его словам, перчатки необходимо периодически дезинфицировать. Он добавил, что матерчатые строительные перчатки можно использовать, но это не так безопасно, потому что они проницаемые. Их также нужно постоянно обрабатывать и следить, чтобы они не промокли от воды и дождя.