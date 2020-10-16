Собянин назвал способ победить коронавирус

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что только массовая вакцинация может привести к окончательной победе над коронавирусом в столице. Такой способ градоначальник назвал в интервью ТАСС.

«Надеюсь, что в конце октября — первых числах ноября будут первые более-менее большие партии вакцины. А в конце года мы будем получать уже партии, которые необходимы для массовой вакцинации», — сказал он.

Ранее Собянин сообщил, что сделал прививку от коронавируса и чувствует себя хорошо.

Препарат «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи и Минобороны, стал первой вакциной от коронавируса в мире. 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации препарата. Его производство запустили 15 августа. Первыми решили привить медиков и граждан из групп риска. Массовую вакцинацию от коронавируса планировали запустить в 2021 году. Препарат центра «Вектор», получивший название «ЭпиВакКорона», стал второй российской вакциной от коронавируса.