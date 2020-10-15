В Крыму создали новую вакцину от COVID-19

В Крымском федеральном университете (КФУ) создали новую вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры биохимии КФУ Владимира Оберемока.

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По словам руководителя лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, «оригинальная вакцина состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо». Вирусолог добавил, что последний несет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген с «зашитым» фрагментом генома SARS-CoV-2.

Преимуществом вакцины специалист назвал возможность ее интраназального приема. Ученые надеются продолжить исследования вакцины после соответствующего финансирования.

В октябре в статье Immunity сообщалось, что иммунитет после перенесенной инфекции COVID-19 сохраняется как минимум в течение нескольких месяцев.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины против COVID-19 («Спутник V» и «ЭпиВакКорона»).