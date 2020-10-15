Объяснена опасность коронавируса для молодых людей

Ученые Бергенского университета в Норвегии и их французские коллеги объяснили, почему одни люди, зараженные коронавирусом, сильно заболевают, а другие не испытывают опасных симптомов при COVID-19. О результатах исследования, опубликованного в журнале Science, кратко рассказывается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.

Специалисты выяснили, что тяжело больные молодые пациенты с COVID-19 имеют антитела, которые блокируют интерфероны — белки, выделяемые организмом для борьбы с инфекцией. Похожая картина наблюдается у людей с редким аутоиммунным заболеванием APS1. У мужчин с коронавирусом наблюдается больше антител к интерферонам, что объясняет, почему женщины реже умирают и меньше страдают от тяжелых симптомов коронавирусной инфекции.

Однако исследователи подчеркивают, что данное нарушение в работе иммунной системы является лишь одной из многих причин смертельных случаев COVID-19 и характерно для молодых людей. Пожилые люди с коронавирусом умирают из-за более сложных сбоев в организме.

Хотя большинство людей, умирающих от COVID-19, старше 60 лет, от 5 до 10 процентов молодых людей и детей также могут столкнуться с угрозой для жизни из-за SARS-CoV-2.

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