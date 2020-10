Проверена эффективность двух популярных препаратов против коронавируса

Вирусологи Левенского католического университета в Бельгии проверили эффективность двух популярных в использовании против коронавируса препаратов: гидроксихлорохина и фавипиравира. Результаты тестирования, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показали, что первое средство бесполезно в борьбе с COVID-19, а второе эффективно только в высоких дозах. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи инфицировали хомяков SARS-CoV-2 двумя способами: одним животным вводили большую дозу вируса в нос, а других помещали в одну клетку с зараженным животным. Медикаментозное лечение начинали за час до прямого заражения или за день до контакта с инфицированным хомяком. Через четыре дня после контакта или введения дозы патогена у животных измеряли уровень вируса в организме.

Гидроксихлорохин не дал никакого результата, и ученые не рекомендуют проводить дальнейшие исследования этого препарата как средства против коронавируса. Однако высокие дозы фавипиравира, использующегося в Японии для лечения гриппа, позволили снизить уровень вируса у животных практически до нуля. Низкие дозы не дали такого же эффекта.

По словам ученых, дальнейшие исследования должны будут определить, могут ли люди переносить высокие дозы фавипиравира, и будет ли это средство таким же эффективным для человека.