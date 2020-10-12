Раскрыты изменения в организме зараженного коронавирусом человека

Ученые Калифорнийского технологического института в Пасадене (США) раскрыли механизмы, с помощью которых коронавирус SARS-CoV-2 изменяет зараженные человеческие клетки, отключая системы защиты и синтез белков. Это способствует развитию тяжелых симптомов у больных с COVID-19. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell.

Исследователи изучили, как каждый из белков, продуцируемый геномом коронавируса, взаимодействует с молекулярными компонентами внутри клеток человеческого организма. Оказалось, что SARS-CoV-2 атакует три важных клеточные процесса, нарушая синтез белков организма-хозяина. Во-первых, вирус вызывает дисфункцию созревания матричной РНК (мРНК) — молекулы, которая осуществляет перенос генетической информации из ядра клетки к рибосомам, где происходит синтез белков. Во-вторых, он блокирует сами рибосомы, и, наконец, нарушает систему транспортировки белков за пределы клетки.

Например, коронавирусный белок NSP1 блокирует проникновение мРНК человека в рибосому, однако пропускает вирусную мРНК, которая имеет своеобразный «код доступа» — специфический участок молекулы, который может служить в качестве мишени для лекарственных препаратов.

Все вместе это препятствует нормальной работе защитных систем клетки. При этом клетка не умирает, и вирус может использовать ее и ее ресурсы для собственного размножения.