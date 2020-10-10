Названы новые симптомы заражения коронавирусом

Британские ученые назвали новые симптомы заражения коронавирусом. Среди них: боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах. Ссылку на исследование для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) приводит Daily Mail.

Специалисты подчеркивают, что проявление симптомов зависит от возраста инфицированных и особенностей организмов.

Министерство здравоохранения Великобритании решило не вносить обнаруженные новые признаки инфекции в список индикаторов COVID-19, чтобы не перегружать центры тестирования.

Ранее в октябре ученые Бирмингемского университета в Великобритании доказали, что прием витамина D при его дефиците может быть способом уберечься от заражения коронавирусом. Они выяснили, что медицинские работники, изолировавшиеся после развития симптомов COVID-19, с большей вероятностью страдали от дефицита витамина.