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Названы новые симптомы заражения коронавирусом

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Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

Британские ученые назвали новые симптомы заражения коронавирусом. Среди них: боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах. Ссылку на исследование для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) приводит Daily Mail.

Специалисты подчеркивают, что проявление симптомов зависит от возраста инфицированных и особенностей организмов.

Министерство здравоохранения Великобритании решило не вносить обнаруженные новые признаки инфекции в список индикаторов COVID-19, чтобы не перегружать центры тестирования.

Ранее в октябре ученые Бирмингемского университета в Великобритании доказали, что прием витамина D при его дефиците может быть способом уберечься от заражения коронавирусом. Они выяснили, что медицинские работники, изолировавшиеся после развития симптомов COVID-19, с большей вероятностью страдали от дефицита витамина.

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