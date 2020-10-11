Раскрыта причина осложнений COVID-19 у молодых пациентов

Иммунное заболевание, при котором в крови появляются антитела, блокирующие интерферон, может осложнять протекание пневмонии COVID-19 у молодых людей. К такому выводу пришли ученые из Университета Бергена в Норвегии, передает портал News Medical.

Предметом их изучения стали антитела в крови людей, препятствующие возможностям иммунной системы отвечать на распространение вируса по организму. Они задались вопросом, почему некоторые люди в молодом возрасте, а также люди, не имеющие факторов риска по здоровью, при заражении коронавирусом могут серьезно и тяжело заболеть.

Специалисты выяснили, что у десяти процентов пациентов с тяжелой формой COVID-19 в крови присутствовали антитела, блокирующие интерфероны — белки, которые выделяются клетками организма в ответ на вирусную инфекцию и борются с ней.

Ученые добавили, что человек может часто не знать о присутствии такой иммунной проблемы. «Это очень интересная находка, она может быть клинически значимой», — заключил профессор Эйстейн Хусебюе (Eystein Husebye).

Ранее исследования американских ученых показало, что решающее значение при тяжелом течении болезни может иметь недостаток интерферона. У части пациентов с тяжелым течением COVID-19 был нарушен интерферонный ответ «из-за генетических отклонений или из-за нежелательных антител», которые атакуют интерферон. Также выяснилось, что 94 процента пациентов, антитела которых атаковали интерферон, — мужчины. Это объясняет более частые случаи тяжелого течения заболевания среди мужчин.