Коронавирус вызвал смертельную болезнь

Зарубежные ученые выдвинули гипотезу, что коронавирус может вызывать спертельную болезнь — опухоль мозга — или ускорить развитие уже имеющейся. Об этом пишут «Известия».

Предположение появилось у турецких ученых из Университета Безмалема Вакифа в связи с возможностью коронавируса взаимодействовать с клетками мозга.

Так, на поверхности SARS-Cov-2 есть белок, внешне похожий на шип. Эти шипы образуют так называемую корону, которая позволяет вирусу зацепиться за рецептор клетки. На ее поверхности существует фермент, который называется АПФ2. Он есть в большинстве тканей организма человека, в том числе в нейронах головного мозга, а также во вспомогательных клетках особой ткани, составляющих около 40 процентов объема центральной нервной системы.

Однако российские специалисты отнеслись к этой теории скептически. При этом они отметили, что она требует дальнейшего изучения, поскольку вирусы сами по себе действительно могут приводить к появлению опухолей.

В июне ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 использует такую же стратегию распространения по организму, что и раковые клетки. Вирусы также изменяют функции клеток, чтобы перенаправить их метаболизм на синтез вирусных белков и нуклеиновых кислот и создать новые вирусные частицы.