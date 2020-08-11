У экс-солиста «Ласкового мая» развился рак после заражения коронавирусом

У экс-солиста «Ласкового мая» Александра Прико развился рак после заражения коронавирусом. Об этом сообщил продюсер группы Андрей Разин в своем Instagram-аккаунте.

Он пояснил, что состояние музыканта по-прежнему оценивается как тяжелое. «Я благодарен врачам больницы Святого Георгия Победоносца, которые вылечили его от коронавируса. Но на почве коронавируса у него развивается рак легкого, поэтому сейчас мы принимаем все меры для того, чтобы госпитализировать его в онкологическую клинику для прохождения лечения уже от рака», — написал Разин.

Он заявил, что всегда выступал против курения, однако участники группы Александр Прико и Юрий Шатунов не слушали его. «Мы с Леной, супругой Саши, делаем все возможное для того, чтобы его спасти», — отметил Разин.

О том, что Прико попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщалось 2 августа. Позднее Разин рассказал, что артиста госпитализировали из-за заражения коронавирусом.