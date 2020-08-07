Тяжелобольной экс-солист «Ласкового мая» оказался заражен коронавирусом

Тяжелобольной экс-солист «Ласкового мая» Александр Прико оказался заражен коронавирусом. Об этом сообщил продюсер группы Андрей Разин в своем Instagram-аккаунте.

«Врачи больницы Святого Георгия Победоносца в Санкт-Петербурге делают все возможное, идет диагностирование, специалисты выясняют, какие органы пострадали от COVID-19. Сегодня у него будут брать пункцию для более детального изучения его состояние здоровья», — говорится в посте.

Продюсер пояснил, что состояние музыканта остается тяжелым, и выразил надежду, что все обойдется. Он добавил, что постоянно находится на связи с женой бывшего участника группы Еленой.

О том, что Прико попал в больницу, сообщалось 2 августа. Тогда Разин не стал уточнять причину госпитализации артиста. «Готов в любой момент вылететь в Санкт-Петербург. Надеюсь, что все было хорошо», — написал продюсер.