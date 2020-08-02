Экс-солист «Ласкового мая» попал в больницу в тяжелом состоянии

Солист первого состава группы «Ласкового мая» Александр Прико попал в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает продюсер группы Андрей Разин в своем Instagram.

Отмечается, что его госпитализировали во второе терапевтическое отделение городской больницы Святого Георгия Победоносца в Санкт-Петербурге. По словам продюсера, в больнице уже делают все возможное, чтобы помочь певцу. Разин не уточнил, почему экс-солист группы попал в больницу.

«Готов в любой момент вылететь в Санкт-Петербург. Надеюсь, что все было хорошо», — написал продюсер.

24 марта народного артиста РСФСР Льва Лещенко и его жену госпитализировали в медицинский центр в московском поселке Коммунарке, у него диагностировали двустороннюю пневмонию. Через два дня у артиста подтвердился коронавирус. 31 марта сообщалось, что ему стало лучше: исполнителю перестали проводить кислородную терапию и перевели в палату к жене.