Раскрыты подробности лечения зараженного коронавирусом Лещенко

Врачи оценивают состояние народного артиста РСФСР Льва Лещенко как средней тяжести. Подробности о лечении певца раскрыл Telegram-канал Mash во вторник, 31 марта.

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Отмечается, что артист идет на поправку, ему перестали проводить кислородную терапию и перевели в палату к супруге, у которой тоже диагностирован коронавирус. Лещенко принимает жаропонижающее, антикоагулянты (средства, препятствующие образованию тромбов). Его не выпускают из больничной палаты.

27 марта главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко заявил, что Лещенко заражен коронавирусом. Народный артист и его жена попали в инфекционную больницу в Коммунарке 24 марта.

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